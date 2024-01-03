Гладков сообщил о двух обстрелах Белгорода ВСУ за утро 3 января

Белгород дважды за утро 3 января подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. [Системы] ПВО сработали», — написал он.

Гладков добавил, что сразу после рассвета он вместе с мэром города Валентином Демидовым и заместителями начнет подомовой обход, чтобы осмотреть степень повреждения зданий в городе. При этом губернатор подчеркнул, что он сообщит о принимаемых мерах.

Гладков порекомендовал всем жителям Белгородской области скачать приложение «МЧС России» к себе на телефоны, чтобы получать сообщения об обстрелах мгновенно.

Ранее утром 3 января в Минобороны России сообщили об уничтожении над Белгородской областью шести ракет тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» и шести ракет РСЗО «Ольха» ВСУ. Также утром 3 января Гладков сообщал о работе ракетной тревоги. Позднее власти региона сообщили об отмене ракетной опасности. Также в этот день Гладков информировал, что село Солоти Валуйского городского округа попало под обстрел украинских боевиков.

Во вторник, 2 января, ВСУ трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Тогда Гладков сообщил, что на подлете к городу системами ПВО были сбиты четыре цели. В Минобороны заявили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа, к вечеру этого дня их число увеличилось до 26.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.