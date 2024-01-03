Власти Белгорода сообщили об отмене ракетной тревоги

Власти Белгорода в официальном Telegram-канале сообщили 3 января об отмене ракетной опасности.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Ранее утром 3 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о работе ракетной тревоги.

Также в этот день Гладков информировал, что село Солоти Валуйского городского округа попало под обстрел украинских боевиков. Кроме того, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.