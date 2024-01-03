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Politico сообщило о риске 22 млн жителей США остаться без интернета

Politico: 22 млн американцев могут остаться без интернета перед выборами
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Фото: ТАСС/dpa/Fabian Sommer
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Около 22 млн американцев могут остаться без интернета в преддверии выборов. Об этом 2 января сообщило издание Politico.

Речь идет о программе федеральной помощи, позволяющей покрывать траты на домашний интернет для американцев, признанных малообеспеченными. Основная льгота предполагает скидку в $30 на интернет, что зачастую делает некоторые тарифы провайдеров бесплатными для участников программы.

Как уточняется в публикации, она была запущена еще бывшим президентом США Дональдом Трампом в рамках поддержки населения во время пандемии COVID-19, а затем стала частью закона об инфраструктуре уже нынешнего американского лидера Джо Байдена. При этом сам закон не имеет механизма долгосрочного финансирования с четким планом его оплаты в будущем.

В случае, если конгресс США не сможет найти источники финансирования программы, она будет свернута правительством уже весной 2024 года. Ее закрытие повлечет за собой политические последствия и даст избирателям в колеблющихся штатах повод для разочарования в политиках, уточняет издание.

Кроме того, по оценкам комиссии, к апрелю 2024 года в программу будет зачислено еще 3 млн человек. Таким образом, общее количество льготников составит 25 млн человек. Всего с момента запуска программы на нее было потрачено $17,4 млрд.

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Ранее, 19 декабря, телеканал Fox News сообщил, что минимум 78% граждан США оценивают состояние экономики страны как плохое. Кроме того, опрос показал, что 68% респондентов недовольны тем, как идут дела в Соединенных Штатах в целом, почти половина избирателей (46%) заявила, что политика администрации США нанесла им личный вред. 44% опрошенных считают, что в следующем году экономическая ситуация в стране станет еще хуже.

9 декабря газета The Wall Street Journal по результатам собственного опроса сообщила, что рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа в текущей предвыборной гонке впервые превысил аналогичный показатель действующего президента Джо Байдена. Согласно этим данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей. В голосовании с участием пяти других потенциальных кандидатов Трампа выбрали бы 37% опрошенных, а Байдена — только 31%.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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