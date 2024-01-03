Двое мужчин в поселке Айлино погибли при пожаре из-за неосторожного курения

Два человека погибли при пожаре ночью 3 января в частном жилом доме в поселке Айлино Челябинской области, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«В 04:23 (02:23 мск) 03.01.2024 г. поступило сообщение о двух погибших на пожаре мужчин в частном жилом доме по адресу: Саткинский МР, пос. Айлино. Ликвидация открытого горения в 04:09 (02:09 мск). Всего в ликвидации пожара были задействованы 30 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек и пять единиц техники», — доложили в ведомстве.

В Telegram-канале управления добавили, что, по предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.



«Цифры печальной статистики: всего за три дня нового 2024 года из-за этой причины погибли четыре человека», — отметили в МЧС.

3 января пресс-служба главного управления МЧС РФ по Магаданской области сообщила о гибели четырех человек при пожаре в одноэтажном частном доме в селе Балаганное. Площадь пожара составила 18 кв. м. Причину возгорания устанавливает группа специалистов.