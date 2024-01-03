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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Магаданской области

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Фото: МЧС РФ/49.mchs.gov.ru
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Четыре человека погибли при пожаре в одноэтажном частном доме в селе Балаганное, сообщила 3 января пресс-служба главного управления МЧС РФ по Магаданской области.

«Одноэтажный частный жилой дом загорелся ночью 3 января в селе Балаганное Ольского муниципального округа. Пожарных вызвали соседи. К моменту прибытия огнеборцев отдельного поста пожарной части №10 областного Пожарно-спасательного центра дом был охвачен огнем», — сказано в сообщении ведомства.

Та добавили, что в комнате были обнаружены четыре человека без признаков жизни, кроме того, огнем повреждены пристройка к дому, стены, кровля, вещи и мебель. Огонь охватил 18 кв. м территории дома.

Следственного-оперативная группа прибыла на место трагедии. Дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину пожара.

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Днем ранее, 2 января, два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Саратовской области. Причиной стало загорание дивана, сообщили в региональном управлении МЧС.

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