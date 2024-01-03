La Repubblica: Шольцу грозит отставка

Коалиция «Светофор» давно недееспособна, а скандалы и недовольство политикой правительства ФРГ могут досрочно отправить в отставку канцлера Олафа Шольца, пишет газета La Repubblica, называя министра обороны Бориса Писториуса потенциальной альтернативой.

«Правительство Шольца снова в хаосе. И опросы показывают сокрушительные результаты: 3/4 Германии недовольны работой канцлера. Это худший результат за всё время. Цифры, которые давно нервируют партнеров правительства и оппозиции», — говорится в статье.

Издание отмечает, что уровень поддержки партии канцлера в 2023 году упал еще на 5% и составляет теперь 15%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может оказаться за пределами парламента, к тому же за расторжение трехстороннего парламентского тандема (СДПГ, «Зеленые» и Свободно-демократическая партия Германии (СвДП) уже ведется сбор подписей.

La Repubblica напомнила о коррупционном скандале вокруг компании Wirecard и раскрытых мошеннических схемах, когда Шольц занимал пост министра экономики в 2020 году. Канцлер ФРГ твердо отрицает какую-либо причастность к этому делу.

«Ходят слухи, что дело Wirecard и отношения с его главой Яном Марсалеком могут нанести удар лидеру социал-демократов. На его место может заступить министр обороны Борис Писториус», — сказано в материале.

3 января депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в беседе с «Известиями» заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит уйти в отставку, так как его правительство — настоящая катастрофа. Он отметил, что прорехи в дипломатическом, экономическом и во всех других отношениях при этом вряд ли заставят канцлера оставить пост.

25 декабря немецкое издание Bietigheimer Zeitung сообщило об ожидании почти каждого второго опрошенного немца того, что коалиция «Светофор» распадется перед следующими федеральными выборами, осенью 2025 года. Разногласия между членами объединения по бюджетной политике и другим вопросам увеличивают шанс проведения досрочных выборов.

25 ноября немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала отправить правительство в отставку и назначить в стране досрочные выборы. Призыв последовал за публикацией в немецком журнале Focus результатов соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года.