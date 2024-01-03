В Аргентине задержали троих подозреваемых в планировании теракта мужчин

Полиция Аргентины задержала трех человек с паспортами Колумбии и Венесуэлы, предположительно, сирийско-ливанского происхождения, которые планировали теракты на территории страны, сообщила 2 января газета La Nacion.

Министр социального обеспечения Аргентины Патрисия Бульрич заявила, что задержанные подозреваются в планировании террористического акта на территории Аргентины. Наблюдение за ними было усилено после того, как трое граждан сирийско-ливанского происхождения собрались в Буэнос-Айресе.

С помощью Национального управления криминальной разведки (DINIC) и службы безопасности аэропортов (PSA) удалось отследить груз весом 35 кг из Йемена, который должен был получить один из задержанных.

В настоящее время проводится анализ содержимого мобильных телефонов задержанных, изъятых во время арестов.

31 декабря в Германии задержали трех человек по подозрению в подготовке теракта в Кельне. Задержанные были связаны с 30-летним иностранцем, который был арестован в Везеле несколькими днями ранее, в канун Рождества.

8 ноября служба безопасности Бразилии совместно с израильской разведкой «Моссад» заявила, что им удалось предотвратить теракт, подготовкой которого занималась ливанская шиитская группировка «Хезболла». Объектами нападения были члены еврейской общины в Бразилии.