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В Аргентине задержали троих подозреваемых в планировании теракта мужчин
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В Аргентине задержали троих подозреваемых в планировании теракта мужчин

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Фото: La Nacion
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Полиция Аргентины задержала трех человек с паспортами Колумбии и Венесуэлы, предположительно, сирийско-ливанского происхождения, которые планировали теракты на территории страны, сообщила 2 января газета La Nacion.

Министр социального обеспечения Аргентины Патрисия Бульрич заявила, что задержанные подозреваются в планировании террористического акта на территории Аргентины. Наблюдение за ними было усилено после того, как трое граждан сирийско-ливанского происхождения собрались в Буэнос-Айресе.

С помощью Национального управления криминальной разведки (DINIC) и службы безопасности аэропортов (PSA) удалось отследить груз весом 35 кг из Йемена, который должен был получить один из задержанных.

В настоящее время проводится анализ содержимого мобильных телефонов задержанных, изъятых во время арестов.

Поджигание розни: как «Хезболла» проникла в Латинскую Америку
И должен ли неудавшийся теракт в Бразилии насторожить мировую общественность

31 декабря в Германии задержали трех человек по подозрению в подготовке теракта в Кельне. Задержанные были связаны с 30-летним иностранцем, который был арестован в Везеле несколькими днями ранее, в канун Рождества.

8 ноября служба безопасности Бразилии совместно с израильской разведкой «Моссад» заявила, что им удалось предотвратить теракт, подготовкой которого занималась ливанская шиитская группировка «Хезболла». Объектами нападения были члены еврейской общины в Бразилии.

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