Илон Маск: человечеству угрожает демографический коллапс

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск 2 января заявил, что из-за низкой рождаемости человечеству грозит демографический коллапс.

«Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс», — написал он в соцсети Х, комментируя сообщение пользователя Сети о рекордно низком уровне рождаемости в ряде стран.

Маска выразил мнение, что решение данной проблемы требует немедленного внимания. По его словам, снижение уровня рождаемости может привести к нестабильности экономики, окружающей среды и ресурсов, к усилению конкуренции на рынке труда.

Ранее, 31 марта, Маск заявил, что США в будущем ожидает «большая расплата» из-за низкой рождаемости. Таким образом Маск он прокомментировал информацию о том, что резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США будут исчерпаны в 2033 году, на год раньше, чем предполагалось в прошлогоднем прогнозе.

14 января 2023 года ученые из Университета штата Огайо предположили, что молодые люди стали больше беспокоиться о будущем и поэтому откладывают рождение детей. В 2019 году общий коэффициент рождаемости в США составил 1,71 — самый низкий уровень с 1970-х годов. Исследование показывает, что нет необходимости заставлять молодых людей хотеть больше детей — важнее создать условия для их появления.

До этого, 21 ноября 2022 года, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал, что во всем мире сейчас наблюдается процесс под названием «демографическая зима», связанный с падением рождаемости.