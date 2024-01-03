Реклама
Прямой эфир
Мир
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Мир
В Италии начали расследование в отношении депутата за стрельбу
Мир
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 62
Мир
В Белгороде приостановили работу крупных торговых центров и кинотеатров
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –24 градусов в Москве 3 января
Мир
В ООН призвали защитить мирных жителей Белгорода
Происшествия
В Домодедово за госизмену задержали завербованного СБУ пенсионера
Мир
Во Франции назвали 2023 год «годом Путина»
Мир
Госдолг США впервые превысил $34 трлн
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над морем ракете
Мир
Постпред Франции при ООН пообещал несколько собраний в январе по Украине
Происшествия
Над Белгородом система ПВО сбила девять воздушных целей
Мир
Около 100 рейсов отменены японскими авиакомпаниями после ЧП в токийском аэропорту
Наука и техника
Сильнейшую вспышку на Солнце зафиксировали ученые 1 января
Мир
Небольшое землетрясение магнитудой 1,7 произошло в Нью-Йорке

«Страна.ua»: США разрешили Украине принимать решения о дальности ударов HIMARS

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 января сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теперь начнут самостоятельно определять, на какое расстояние будут наноситься удары реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Ее слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Дипломат указала, что американские власти намерены передать Киеву эти комплексы в ближайшее время.

При этом пока не ясно, идет ли речь про более современную версию оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км или нет. В Пентагоне пока официально не объявляли, что намерены передать для нужды ВСУ снаряды для стрельбы из HIMARS на расстояние свыше 160 км.

Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
Эксперты пояснили, какие системы российские войска могут противопоставить этому оружию

Ранее, 12 декабря, газета Politico написала, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США попросил передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Уточняется, что дальность ракет ATACMS в зависимости от модификации составляет 165 и 300 км.

Тогда же американский президент Джо Байден по результатам встречи с Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, РСЗО HIMARS, а также для артиллерии.

7 ноября сообщалось, что Байден обеспокоен тем, что ракеты дальнего действия ATACMS не помогут Киеву изменить баланс сил на поле боя.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что поставки ATACMS Украине создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

До этого, 17 октября, Белый дом сообщил, что американская сторона осуществила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км. Также в этот день сообщалось, что Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024