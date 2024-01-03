«Страна.ua»: США разрешили Украине принимать решения о дальности ударов HIMARS

Посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 января сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теперь начнут самостоятельно определять, на какое расстояние будут наноситься удары реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Ее слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Дипломат указала, что американские власти намерены передать Киеву эти комплексы в ближайшее время.

При этом пока не ясно, идет ли речь про более современную версию оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км или нет. В Пентагоне пока официально не объявляли, что намерены передать для нужды ВСУ снаряды для стрельбы из HIMARS на расстояние свыше 160 км.

Ранее, 12 декабря, газета Politico написала, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США попросил передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Уточняется, что дальность ракет ATACMS в зависимости от модификации составляет 165 и 300 км.

Тогда же американский президент Джо Байден по результатам встречи с Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, РСЗО HIMARS, а также для артиллерии.

7 ноября сообщалось, что Байден обеспокоен тем, что ракеты дальнего действия ATACMS не помогут Киеву изменить баланс сил на поле боя.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что поставки ATACMS Украине создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

До этого, 17 октября, Белый дом сообщил, что американская сторона осуществила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км. Также в этот день сообщалось, что Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.