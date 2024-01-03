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Юристы напомнили правила оплаты труда в праздничные дни

Юристы Ярмуш и Вайнберг: в ТК РФ есть положение о двойной оплате труда в праздничные дни
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Трудовой кодекс (ТК) РФ говорит о двойной оплате труда в праздничные дни. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, а также юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг 3 января рассказали RT, кого можно привлечь к работе в праздники и чем, кроме денег, можно оплатить такую работу.

Мария Ярмуш напомнила: если сотрудник считает, что ему оплата в двойном размере, как положено по ТК РФ, не нужна, он может выбрать отгул. Она обратила внимание на то, что есть категория граждан, которых нельзя привлекать для работы в праздничные дни даже с их согласия: беременные женщины и несовершеннолетние.

Адвокат добавила, что в случае неоплаты работы в праздничные дни в двойном размере и непредоставления отгула трудовая инспекция может наложить на работодателя штраф.

«Индивидуальный предприниматель может быть оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей, компания — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, если это руководитель общества с ограниченной ответственностью, штраф составит порядка 20 тыс. рублей», — сказала она.

По словам Натальи Вайнберг, для привлечения сотрудника к работе в праздничные дни нужно получить его письменное согласие и издать приказ. Согласие надо получать всегда, кроме случаев, когда работа в выходные и праздники необходима для предотвращения или устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций.

«Согласие можно оформить как отдельный документ либо подтвердить подписью работника в приказе. Продолжительность работы в выходной законом не ограничена», — рассказала юрист.

Вайнберг назвала категории работников, которые могут отказаться от работы в праздники, хотя привлекать их к ней можно. Это люди с инвалидностью, женщины с детьми до трех лет, родители детей-инвалидов, матери и отцы, воспитывающие без супруга детей до 14 лет, работники с тремя и более детьми до 18 лет, младшему из которых нет 14 лет. Таких работников нужно уведомить письменно под подпись, пояснила она.

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27 декабря эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала «Известиям», когда могут уволить по «алкогольной статье». По ее словам, 31% трудоустроенных россиян признался, что в их карьере как минимум один новогодний корпоратив пошел не по плану. В 24% случаев это было связано с тем, что многие сотрудники перебрали с алкоголем.

До этого, 23 декабря, юрист Нечаева рассказала «Известиям», выгодно ли увольняться перед Новым годом. Каждый рабочий день имеет свою цену, разную в зависимости от месяца. Треть января — нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже.

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