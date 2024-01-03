Юристы напомнили правила оплаты труда в праздничные дни

Трудовой кодекс (ТК) РФ говорит о двойной оплате труда в праздничные дни. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, а также юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг 3 января рассказали RT, кого можно привлечь к работе в праздники и чем, кроме денег, можно оплатить такую работу.

Мария Ярмуш напомнила: если сотрудник считает, что ему оплата в двойном размере, как положено по ТК РФ, не нужна, он может выбрать отгул. Она обратила внимание на то, что есть категория граждан, которых нельзя привлекать для работы в праздничные дни даже с их согласия: беременные женщины и несовершеннолетние.

Адвокат добавила, что в случае неоплаты работы в праздничные дни в двойном размере и непредоставления отгула трудовая инспекция может наложить на работодателя штраф.

«Индивидуальный предприниматель может быть оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей, компания — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, если это руководитель общества с ограниченной ответственностью, штраф составит порядка 20 тыс. рублей», — сказала она.

По словам Натальи Вайнберг, для привлечения сотрудника к работе в праздничные дни нужно получить его письменное согласие и издать приказ. Согласие надо получать всегда, кроме случаев, когда работа в выходные и праздники необходима для предотвращения или устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций.

«Согласие можно оформить как отдельный документ либо подтвердить подписью работника в приказе. Продолжительность работы в выходной законом не ограничена», — рассказала юрист.

Вайнберг назвала категории работников, которые могут отказаться от работы в праздники, хотя привлекать их к ней можно. Это люди с инвалидностью, женщины с детьми до трех лет, родители детей-инвалидов, матери и отцы, воспитывающие без супруга детей до 14 лет, работники с тремя и более детьми до 18 лет, младшему из которых нет 14 лет. Таких работников нужно уведомить письменно под подпись, пояснила она.

27 декабря эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала «Известиям», когда могут уволить по «алкогольной статье». По ее словам, 31% трудоустроенных россиян признался, что в их карьере как минимум один новогодний корпоратив пошел не по плану. В 24% случаев это было связано с тем, что многие сотрудники перебрали с алкоголем.

До этого, 23 декабря, юрист Нечаева рассказала «Известиям», выгодно ли увольняться перед Новым годом. Каждый рабочий день имеет свою цену, разную в зависимости от месяца. Треть января — нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже.