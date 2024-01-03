Дерматолог дала советы по уходу за кожей лица в новогодние праздники

Переедание, недосыпание и употребление алкоголя в новогодние праздники могут навредить коже. Врач-дерматолог Юлия Галлямова 3 января в интервью радио Sputnik уточнила, о каких изменениях идет речь и как их предотвратить.

В новогодние праздники люди часто никак не ограничивают себя в еде, злоупотребляют спиртными напитками и спят меньше, чем обычно. Из-за этого кожа теряет свежесть, а процесс ее старения может ускориться. Врач отметила, что основная проблема с кожей в новогодние праздники заключена в алкоголе. Галлямова напомнила, что при употреблении алкоголя может случиться обезвоживание кожи, поскольку употребление таких напитков вытягивает из нее воду.

«Кожа в зимнее время и так пересушивается из-за перепадов температур, домашнего отопления и сухости в квартире, а мы к этому добавляем еще и алкоголь. Поэтому нужно думать об увлажнении кожи и не забывать пить достаточное количество именно чистой воды», — сказала она.

Дерматолог уточнила, что шампанское, кофе или чай никак не подойдут в качестве замены воды, добавив, что ежедневно нужно выпить по 30 мл воды из расчета на 1 кг веса.

Помимо этого, на состояние кожи также оказывают влияние бессонные ночи и переедание, продолжила дерматолог. При недосыпе нарушается очень важный для кожи циркадный ритм.

«Повышенное деление клеток происходит именно в ночное время, ближе к трем часам. Если циркадный ритм кератиноцитов (клеток эпидермиса, верхнего слоя кожи. — Ред.) нарушен, то их деление будет замедляться, и в будущем кожа будет стареть быстрее», — сказала Галлямова.

В случае с перееданием употребление большого количества мучного или сладкого приводит к застою жидкости в коже. Вследствие этого наутро на лице образуются заломы, складки и морщины, а также появляется отечность. Врач подчеркнула, что в праздники нужно тщательно ухаживать за кожей, а самым лучшим средством для этого являются маски для лица.

«Любая маска направлена на усиленное увлажнение за счет большей окклюзии (замедления процесса испарения влаги. — Ред.), чем кремы. Хорошо бы, чтобы в состав маски входили гиалоурановая кислота, антиоксиданты, витамины Е и С», — рассказала специалист.

Она добавила, что утром лучше всего делать тканевые маски, способствующие снятию отечности, а для большего эффекта тонизирования кожи эту маску нужно подержать в холодильнике. В прохладной маске стоит лечь и расслабиться, так как это является определенной спа-процедурой, подытожила Галлямова.

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