Экипаж загоревшегося в Токио самолета получал разрешение на посадку

Посадка пассажирского лайнера японской авиакомпании JAL, загоревшегося после столкновения с самолетом береговой охраны в международном аэропорту Ханеда в Токио, проходила после того, как экипаж продублировал полученное разрешение от авиадиспетчерской службы. Об этом 3 января сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Отмечается, в ходе полета и перед посадкой не было зафиксировано каких-либо проблем с самолетом.

Пассажирский самолет загорелся в токийском аэропорту Ханэда во вторник, 2 января. Он следовал из Саппоро в Токио. При приземлении лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, вследствие чего у пассажирского лайнера загорелся двигатель. На его борту находились 367 пассажиров и 12 членов экипажа, которые были успешно эвакуированы.

На борту самолета береговой охраны находились шесть человек, один из них — капитан ведомства — получил ранения, однако их степень не сообщается. Состояние еще пяти членов экипажа также остается неизвестным.

Позже в Сети появились кадры из пассажирского самолета, где видно, что салон заволокло дымом, а левый двигатель охвачен огнем.

По данным телеканала NHK, около 100 рейсов отменены компаниями Japan Airlines и All Nippon Airways, в основном вылетающих и прибывающих в Токио.