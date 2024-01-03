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The Telegraph предупредила Украину о возможном предательстве Запада

The Telegraph: Запад может отвернуться от Украины из-за успехов России
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynsky
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Западные правительства, превозносившие Украину как защитницу либеральных ценностей, всё активнее начинают сигнализировать о недостатке терпения и отсутствии военной и экономической поддержки Киеву, пишет 2 января обозреватель The Telegraph Роберт Кларк.

«Настроения в 2024 году совсем другие. Контрнаступление не смогло нанести решающий удар по российским силам на юге. Экономика России выдержала западные санкции, быстро милитаризируясь, чтобы обеспечить непрерывный поток боеприпасов на фронт», — отмечает автор материала.

Со стороны западных кураторов всё чаще звучат претензии и требования неоспоримых результатов в обмен на деньги и оружие. Кларк пишет, что правительства стран-спонсоров, в которых уровень приверженности Украине переоценивается, можно понять, но повернуться спиной к Украине сейчас — это «моральный крах и стратегическая халатность», считает журналист.

Обозреватель тут же напоминает, что западные экономики и бюджеты всё еще пытаются оправиться от пандемии и прошлогоднего энергетического кризиса, глобальные цепочки поставок всё еще находятся в процессе настройки, однако это не меняет ситуации.

«Неудавшееся украинское наступление, тупиковая ситуация на большей части фронта, возрождающееся российское государство и уходящее внимание Запада. Киев находится в гораздо более плачевном положении, чем это было в эти дни год назад <...> Новый год на Украине может закончиться жестоким предательством Запада», — подчеркнул Кларк.

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27 декабря украинский бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2024 году могут столкнуться с осложнением ситуации на поле боя. По его словам, это связано со стремлением Киева вернуть границы к состоянию на 1991 год, что является, чрезвычайно сложной задачей.

При этом 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнит все цели своей спецоперации по защите Донбасса и никому «свое не отдаст». Российский лидер добавил, что РФ будет отталкиваться от своих интересов в переговорах по вопросу конфликта на Украине.

15 декабря телеканал CNN указал на то, что Киев может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Отмечалось, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в 5–7 раз большей, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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