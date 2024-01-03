ВС РФ нанесли удары по 20 опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении

Российская авиация управляемыми боеприпасами поразила 20 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 3 января «Интерфаксу» заявил старший офицер пресс-центра Центральной группировки российских войск Леонид Шаров.

«Бомбардировочной авиацией нанесены удары универсальными модулями планирования и коррекции УМПК-500 по 20 опорным и одному командно-наблюдательному пункту ВСУ», — сказал он.

По данным Шарова, российские военные ликвидировали украинский танк Т-64 в районе Серебрянского лесничества, кроме того, расчет боевой машины «Стрела-10» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Валькирия» противника в районе Кременной.

Общие потери ВСУ за сутки составили до 90 военнослужащих, один танк и автомобиль подвоза, добавил старший офицер.

Накануне, 2 января, старший офицер Шаров сообщил, что российские бомбардировщики нанесли удары по 22 опорным и командным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении. Как он указал, артиллеристы группировки «Центр» подавили и поразили более 120 целей, в том числе в ходе контрбатарейной борьбы.

До этого, 1 января, экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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