Немецкие СМИ предрекли Западу ослабление без сильных лидеров

Глобальный вакуум власти, воплощенный в отсутствии мировых лидеров, способных улаживать конфликты, сделает и 2024 год столь же нестабильным и противоречивым, как прошедший. Об этом 1 января сообщила газета Der Tagesspiegel.

В издании напомнили, что 2023 год был отмечен кризисами. Это конфликты на Ближнем Востоке и Украине, военные перевороты в Африке, напряженность между Китаем и Тайванем.

«Миру не хватает лидеров, способных прекращать конфликты и войны. Есть даже угроза, что нынешняя ситуация может перерасти в масштабное военное противостояние», — пишет газета.

В новом году опрошенные изданием эксперты указали на то, что слабость лидеров во властных структурах будет раскачивать ситуацию: противники идей Запада будут действовать решительнее, применяя силу при необходимости ради подрыва сложившегося миропорядка. США и Европа из-за разобщенности и нерешительности продолжат терять позиции.

В материале отмечается, что на сегодняшней геополитической арене нет страны такого уровня политэкономического влияния, чтобы определять повестку всего мира. Это повышает уровень угрозы масштабного военного противостояния. К тому же политических лидеров, способных разрешать конфликты и завершать войны нет.

Важным дестабилизирующим фактором указываются президентские выборы в США осенью 2024 года. Эксперты газеты уверяют, что результаты этих выборов могут существенно повлиять на мировую ситуацию: пошатнуть позиции США и даже спровоцировать внутриполитические потрясения.

1 января директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предупредил о риске смены власти через краткосрочный майдан. По его словам, переворот с целью привести к власти нынешнего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного можно провести за три дня.

Американский предприниматель Илон Маск в первый день составил свой прогноз на 2024 год. Он заявил, что год станет еще безумнее, чем предыдущие.

30 декабря заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год, в котором президент США Джо Байден будет объявлен в международный розыск. Новым главой Белого дома станет приговоренный к 99 годам тюрьмы бывший американский лидер Дональд Трамп.