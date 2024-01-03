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Немецкие СМИ предрекли Западу ослабление без сильных лидеров

Der Tagesspiegel: без сильных лидеров Запад в 2024 году ослабнет еще сильнее
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Глобальный вакуум власти, воплощенный в отсутствии мировых лидеров, способных улаживать конфликты, сделает и 2024 год столь же нестабильным и противоречивым, как прошедший. Об этом 1 января сообщила газета Der Tagesspiegel.

В издании напомнили, что 2023 год был отмечен кризисами. Это конфликты на Ближнем Востоке и Украине, военные перевороты в Африке, напряженность между Китаем и Тайванем.

«Миру не хватает лидеров, способных прекращать конфликты и войны. Есть даже угроза, что нынешняя ситуация может перерасти в масштабное военное противостояние», — пишет газета.

В новом году опрошенные изданием эксперты указали на то, что слабость лидеров во властных структурах будет раскачивать ситуацию: противники идей Запада будут действовать решительнее, применяя силу при необходимости ради подрыва сложившегося миропорядка. США и Европа из-за разобщенности и нерешительности продолжат терять позиции.

В материале отмечается, что на сегодняшней геополитической арене нет страны такого уровня политэкономического влияния, чтобы определять повестку всего мира. Это повышает уровень угрозы масштабного военного противостояния. К тому же политических лидеров, способных разрешать конфликты и завершать войны нет.

Важным дестабилизирующим фактором указываются президентские выборы в США осенью 2024 года. Эксперты газеты уверяют, что результаты этих выборов могут существенно повлиять на мировую ситуацию: пошатнуть позиции США и даже спровоцировать внутриполитические потрясения.

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