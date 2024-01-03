Психолог раскрыл рецепт качественного отдыха в новогодние праздники

Длинные выходные, на которые приходятся новогодние праздники, стоит структурировать, чтобы без стресса перейти к трудовым обязанностям. Об этом 2 января сообщил психолог Денис Долгов.

«Первые три дня можно веселиться напропалую, ни о чем не думать, разве что, кроме соблюдения правил техники безопасности во всех смыслах», — написал он в своем Telegram-канале.

Второй период специалист посоветовал посвятить активному отдыху и посещению мероприятий. В это время уже можно возвращаться к привычному рациону питания, а также подключить спорт, добавил Долгов.

По словам психолога, последние пару дней выходных лучше посвятить несложным бытовым делам, которые помогут настроить психику на деловой режим.

Ранее, 13 декабря, главный терапевт Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук Оксана Драпкина рассказала, как избежать риска «синдрома праздничного сердца» во время новогоднего застолья. Чтобы предотвратить неприятные последствия, врач посоветовала стараться не переедать и не перебирать с алкоголем. Перед новогодним застольем стоит полноценно позавтракать и пообедать, чтобы не набрасываться на еду и напитки на голодный желудок. Также стоит больше двигаться, снизить уровень стресса — пройтись на свежем воздухе, посмотреть любимый фильм, разобрать подарки.