Ростех сообщил о завершении испытаний нового ЗРПК «Панцирь» на гусеничном шасси

Испытания новейшей модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» завершаются, демонстрируя соответствие необходимым требованиям Минобороны РФ. Об этом 2 января ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех».

На данный момент «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») в рамках опытно-конструкторской работы заканчивает испытания ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ».

До этого, 24 декабря, польский портал Interia сообщил, что появление на фронте российского самоходного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-СМ» создаст серьезные проблемы для украинской армии. Этот комплекс может идентифицировать малоразмерные цели на расстоянии до 75 км, а использование новых управляемых ракет увеличивает дальность перехвата до 40 км. Разработчики увеличили возможности системы по обнаружению и нейтрализации целей на высоте от 15 до 18 км, говорится в публикации.

Ранее, 5 декабря, холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что российские разработчики модернизировали ЗРПК «Панцирь», повысив точность его ударов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и дальнобойным ракетам. Кроме того, уточнялось, что был досрочно выполнен государственный оборонный заказ 2023 года на поставку данного вида техники Вооруженным силам (ВС) РФ. Предприятие, расположенное в Туле, продолжает выпускать зенитные ракетно-пушечные комплексы с опережением графика.