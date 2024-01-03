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Эксперт рассказал о способах распознать дипфейк

Эксперт Гуляев: распознать дипфейк можно по нескольким деталям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ведущий консультант по информационной безопасности R-Vision Евгений Гуляев 3 января рассказал, на какие детали стоит обратить внимание, чтобы распознать поддельное видео или аудио.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что, как правило, такие видео имеют низкое разрешение для скрытия возможных дефектов. Также стоит лучше всмотреться в очертания лица, цвет кожи и волос. Движение глаз и частота морганий могут быть неестественными.

По словам эксперта, для защиты от голосовых дипфейков необходимо обращать внимание на качество звука и темп речи. Сгенерированный голос обычно безэмоциональный или, наоборот, слишком экспрессивный. Если появились сомнения, Гуляев посоветовал положить трубку и перезвонить самостоятельно абоненту или в организацию, от которой вам звонят по другому каналу связи, чтобы не попасться на уловку.

Гуляев указал, что хакеры создают фейковые видеоролики с участием известных предпринимателей или лидеров мнений, в которых предлагается перейти по ссылке на свои курсы или розыгрыш призов. Ссылка может вести на вредоносный сайт.

Для того чтобы увеличить эффективность борьбы с такими мошенническими схемами, требуется постоянное улучшение технологий обнаружения и предупреждения, а также повышение уровня цифровой грамотности пользователей, добавил специалист.

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Ранее, 27 декабря, эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин сообщил, что кибермошенники начали применять искусственный интеллект и технологию дипфейков, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах и социальных сетях.

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