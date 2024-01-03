В Италии начали расследование в отношении депутата за стрельбу

Депутат итальянского парламента от правящей партии «Братья Италии» Эмануэле Поццоло стал фигурантом расследования по делу о непреднамеренном нанесении физических увечий и опасных действиях. Об этом 2 января написали в газете Corriere della Sera.

По информации издания, следователи выясняют причины и обстоятельства в новогоднюю ночь ранения человека из пистолета, который принадлежал депутату. Отмечается, что Поццоло не стал сдавать свою одежду карабинерам (итальянским полицейским).

Из оружия Поццоло прозвучал выстрел, в результате которого пострадал родственник охранника заместителя министра юстиции Андреа Дельмастро. Депутат был в числе приглашенных на встречу Нового года. Известно, что Поццоло принес пистолет и показывал его присутствующим. Он также признал, что выстрел был произведен случайно и не им.

В свою очередь, замминистра юстиции Дельмастро утверждает, что к моменту происшествия покинул праздник. В газете также отметили, что депутат Поццоло на данный момент является единственным подозреваемым. Кроме того, потерпевший до сих пор не подал жалобу.

Ранее, 1 января, телеканал ABC сообщил, что два человека скончались в результате стрельбы на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе. Также еще три человека получили ранения. Один из них находится в критическом состоянии, остальные в стабильном. В полиции отметили, что погибшие не были бездомными. Задержать подозреваемых и определить их внешность не удалось. Предполагается, что инцидент не был связан с участием банд.