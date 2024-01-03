В результате ДТП с рейсовым автобусом в Торонто пострадали 12 человек

Минимум 12 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса MiWay и автомобиля в Торонто в Канаде. Об этом 2 января сообщил телеканал CTV.

После столкновения с легковым автомобилем автобус вылетел в кювет, передает издание. На момент происшествия в нем было 14 человек, 11 из которых, включая водителя, были доставлены в медучреждение. Помимо этого, водителя автомобиля также госпитализировали.

По предварительной информации, водитель автобуса мог выехать на встречную полосу. Службы выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Турции произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. Автобус, следовавший из Стамбула в Малатью, перевернулся в районе города Акчадаг, а затем в перевернувшийся автобус врезался грузовик, следовавший по тому же направлению. В результате ДТП пострадали 36 человек, им оказывается медицинская помощь. Четверо погибли. Отмечалось, что авария, предварительно, произошла из-за густого тумана и обледенения. Вследствие гололедицы и плохой видимости водитель автобуса потерял управление.