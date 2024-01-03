Воздушные силы Украины не оказывают достойной поддержки сухопутным войскам на поле боя. Об этом 3 января заявил командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая является бывшим полком «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), с позывным Бот на публичном мероприятии подразделения.

Один из участников встречи спросил у комбатов бригады, как часто они видят украинскую авиацию над полем боя.

«Частенько видим, но эффективность маленькая у авиации», — приводит слова Бота «РИА Новости».

Как уточнил боевик, пользу не приносят ни самолеты, ни вертолеты.

Ранее, 19 декабря, украинские военнослужащие заявили, что вертолеты Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне уязвимы для ударов российской авиации, которая оснащена гораздо лучше украинской.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям» 11 декабря о стократном превосходстве российского вооружения над украинским. По его словам, у армии РФ абсолютное превосходство в авиации, артиллерии, а также по силам и средствам разведки, в том числе радиоразведки и космической разведки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.