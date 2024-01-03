WADA начало расследование в отношении Испанского антидопингового агентства

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование против Испанского антидопингового агентства (CELAD). Об этом 2 января сообщило интернет-издание Relevo.

Отмечается, что CELAD несколько раз позволяло спортсменам оставаться безнаказанными за нарушение антидопинговых правил в период с 2017 по 2022 год при попустительстве WADA. Организация использовала лазейки в бюрократических процедурах. Утверждалось, что одним из избежавших наказание за нарушение допинг-контроля спортсменов стал бывший капитан сборной Испании по футболу Серхио Рамос.

«WADA прекрасно осведомлено о текущих проблемах, связанных с Национальной антидопинговой организацией Испании», — сообщил представитель WADA изданию.

Как указал источник Relevo, WADA в срочном порядке потребовало от CELAD ответа касательно нарушений, дав три месяца на их исправление. В противном случае Испанскому антидопинговому агентству грозит процедура проверки соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее, 5 сентября, WADA раскритиковало Французское антидопинговое агентство (AFLD) за «недостаточно жесткие действия», пригрозив санкциями.