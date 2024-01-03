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В США заявили о финальном этапе спецоперации России

Экс-разведчик Риттер: России осталось закрепить победу в СВО на Украине
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российские войска сейчас находятся на финальном этапе перед окончательной победой в украинском конфликте. Такое заявление 2 января сделал экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Российские военные контролируют ситуацию. <…> Впереди будут еще сражения, но фактически итог предрешен: Россия уже победила, но ей осталось закрепить это», — сказал он.

По словам Риттера, Украина отчаянно пытается втянуть НАТО в конфликт, осуществляя такие провокации, как террористические атаки на Белгород. Киевский режим думает, что у него получится спровоцировать Москву на опрометчивые действия, которые в дальнейшем вынудят военный блок в ответ начать интервенцию.

Также бывший военный добавил, что украинская армия далеко не в первый раз атакует мирное население. Он напомнил, что еще до начала проведения российской специальной военной операции (СВО) Украина наносила удары по гражданскому населению Донбасса.

«Россия ответила на атаку по Белгороду, но их действия были ограничены стратегическими и военными целями, не было ударов мести по гражданскому населению», — подытожил Риттер.

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В этот же день, 2 января, в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Как указали в оборонном ведомстве, удар был нанесен по ВПК, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Западом на Украину. Цель удара была достигнута, все цели поражены.

Ранее, 29 декабря, оборонное ведомство сообщило, что армия России нанесла в период с 23 по 29 декабря 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они также были поражены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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