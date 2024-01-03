Экс-сотрудник ЦРУ намекнул на готовность США убрать Зеленского с поста

США давно сигнализируют о том, что президент Украины Владимир Зеленский перестал отвечать их ожиданиям. Настолько, что его могут убрать с поста главы страны, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Ведущий для начала решил разобраться, что творится во властных структурах Украины: президент Зеленский требует от главкома ВСУ Валерия Залужного мобилизовать еще 500 тыс. солдат, на что главком заявляет, что не получал такого приказа.

«Им нужен консультант по отношениям, так как у них определенно проблемы с коммуникацией», — просмеявшись, ответил Джонсон в эфире, состоявшемся 31 декабря.

Он отмечает, что Залужный, который вроде бы в подчинении у Зеленского, всячески пытается бросить вызов президентским полномочиям и выставить Зеленского вруном. И это тоже часть негативных явлений, которые ухудшают политическую, экономическую и военную ситуацию для Украины.

«Каждый день мы видимо и видим новые сигналы того, что ситуация для него всё более отчаянная. И Вашингтон... знаете, Вашингтон хотел бы решить эту ситуацию с Залужным. <...> Вашингтон подает сигналы о том, что Зеленскому там больше не доверяют и планируют возложить всю ответственность на него. <…> Они готовятся приказать украинским военным «Вперед, избавьтесь от Зеленского», — считает Джонсон.

Бывший сотрудник ЦРУ не уверен, будет ли устранение Зеленского физическим или его исключат из политических кругов, но вполне вероятно, отметил Джонсон, что Вашингтон, встанет на сторону Залужного на фоне происходящих в последнее время событий вокруг Украины.

2 января американский экс-посол в НАТО Иво Даалдер заявил, что Украина может проиграть России уже в первой половине 2024 года на фоне политических изменений в США. По мнению бывшего американского посла в НАТО, Киев может лишиться помощи Вашингтона, что и поспособствует проигрышу украинской стороны.

1 января в интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам придется определиться — выступить за проведение президентских выборов в стране или снова вести контрнаступление на поле боя. По его мнению, и проведение выборов, и контрнаступательные действия на фронте требуют мобилизации всего населения.

В тот же день газета Financial Times написала о том, как Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного журналу The Economist, где он признал неприятную правду о ситуации на фронте. 1 ноября 2023 года Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

Провал контрнаступления ВСУ к концу 2023 года преобразил риторику западного лагеря. Американские и европейские власти переключили внимание с военной поддержки киевского режима на улучшение позиций Украины в возможных переговорах с РФ о прекращении конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.