Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –24 градусов в Москве 3 января

Переменная облачность, без осадков, гололедица и до –24 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 3 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –24…–22 градусов, ночью ожидается понижение температуры до –27.

В Московской области днем прогнозируют от –27 до –22 градусов, ночью похолодает до –30.

Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 746–748 мм ртутного столба.

Ранее, 2 января, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что минувшей ночью в Москве температура воздуха опустилась до самых морозных значений за текущую зиму — до –18,5 градуса.

Накануне, 1 января, Гидрометцентр объявил в Москве и области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов. Период предупреждения о погодной опасности из-за очень низких температур продлится до 08:00 5 января.

До этого, 31 декабря, департамент транспорта столицы сообщил, что москвичам следует быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящей аномально холодной погодой.

Ранее, 28 декабря, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в столице и области может понизиться до -20 градусов.