Два человека погибли в результате пожара в доме в Саратовской области
Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Саратовской области. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Уточняется, что пожар произошел вечером в Новоузенске. Причиной стало загорание дивана на площади 4 кв. м в квартире на первом этаже.
В настоящий момент устанавливаются личности погибших, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот день один человек погиб при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Василисы Кожиной на западе Москвы. На видео с места пожара можно рассмотреть, как сильно обгорел балкон — он совершенно черный. Возгорание на текущий момент потушено.