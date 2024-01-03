В Белгороде прозвучала сирена воздушной тревоги, прогремели взрывы

Вечером вторника, 2 января, над Белгородом прозвучала сирена воздушной тревоги — очередные снаряды со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были направлены на мирных жителей региона.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — предупредил жителей города губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Минобороны РФ позднее сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили несколько ракет на подлете к городу.

«Около 22:30 (мск) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и ОТРК «Точка-У», — сказано в сообщении Telegram-канала Минобороны.

Там уточнили, что средства ПВО уничтожили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.

Всего за вторник Белгород был обстрелян трижды, пострадали 11 человек, один человек погиб. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд. Как указал Гладков, в результате атак ВСУ повреждены более 70 домов и 40 автомобилей.

Кроме того, в этот день мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал о нескольких неразорвавшихся снарядах ВСУ, которые были найдены и обезврежены на территории города.