Постпред Франции призвал СБ ООН добиваться прекращения огня в Газе

Совету Безопасности (СБ) ООН нужно требовать прекращения огня в Газе и решать первопричины палестино-израильского конфликта. Об этом 2 января заявил постоянный представитель Франции при всемирной организации Николя де Ривьер.

По его словам, террористическая атака палестинского движения ХАМАС 7 октября не дает Израилю «права отвечать в диспропорциональной манере и охотиться на мирных граждан».

«Мы хотим видеть полное соблюдение женевских конвенций, законов войны. Мирные граждане не должны становиться целью. К сожалению, они ею являются. Это должно прекратиться. Франция признает право Израиля охотиться на террористов ХАМАС, но хотела бы видеть устойчивое прекращение огня. Мы хотим, чтобы трагедия прекратилась как можно скорее», — сказал де Ривьер.

По его словам, принятые две резолюции СБ ООН по кризису в Газе сфокусированы на гуманитарной помощи, однако роль СБ ООН не только в том, чтобы «решать симптомы кризиса, но и в том, чтобы попытаться исправить кризис».

«Решения в гуманитарном измерении абсолютно недостаточно. Нам надо добиваться устойчивого прекращения огня, которое бы привело к постоянному прекращению огня, это позволило бы улучшить ситуацию», — заключил он.

Также он сообщил, что СБ ООН планирует провести 23 января заседание высокого уровня, посвященное палестинскому вопросу. Де Ривьер добавил, что рассчитывает на участие в предстоящем заседании ряда министров, в том числе из ближневосточных стран.

Ранее, 23 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться до достижения всех целей.

22 декабря советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман рассказал «Известиям», что Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре. 21 декабря официальный представитель военного крыла ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда заявил, что если Израиль хочет вернуть своих пленных живыми, то должен прекратить боевые действия в секторе Газа.

12 декабря Генассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.