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Подросток пострадал в результате аварии на западе Москвы

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Фото: Прокуратура города Москвы
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Такси и автомобиль Hyundai Grand Starex столкнулись на перекрестке улицы Лобачевского и улицы Коштоянца в Москве. Об этом во вторник, 2 января, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В результате ДТП пострадал 16-летний подросток. По предварительной информации, правила дорожного движения (ПДД) нарушил водитель такси.

Отмечается, что прокуратура Западного административного округа (ЗАО) контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.

Ранее в этот день сообщалось, что массовая авария произошла в Тульской области на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, столкнулись более 20 автомобилей. На месте происшествия образовалась пробка длиной примерно 2 км.

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