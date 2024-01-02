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Захарова ответила Кулебе на призыв к изоляции российских дипломатов

Захарова: российских дипломатов никто изолировать не будет
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российских дипломатов никто изолировать не будет, ответила 2 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на реплику министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

«Карты, деньги, два ствола — всё как обычно. А пятым пунктом идет требование «изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях». Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет. Мир устал от гнета противозаконных санкций и болезненных амбиций узкой группы западных режимов», — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова также напомнила, что Россия 1 января приняла эстафету в БРИКС, объединении, которое теперь приросло на пять государств. Помимо активности в международном формате за рубежом, Россия будет проводить крупнейшие мероприятия на своей территории. Одно из них — Всемирный фестиваль молодежи 1–7 марта.

«А что касается международных организаций, то мы будем отстаивать в них не только свою позицию, но и бороться за сохранение буквы и духа этих структур, которые сегодня подвергаются варварскому нападению западных либеральных диктатур. Что касается двусторонних отношений, будем развивать их со всеми, кто уважает международно-правовые принципы и готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

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Заявление украинского министра Кулебы прозвучало на фоне ответной реакции Российских Вооруженных сил на террористические ракетные удары по мирным жителям города Белгорода. Он потребовал от мирового сообщества срочных действий и перечислил пять пунктов для «победы Украины»: системы ПВО, боевые беспилотники, ракеты дальнего действия, использование замороженных российских активов и изоляция российских дипломатов.

27 декабря Кулеба уже выступал с ярким заявлением на тему непременного членства Украины в НАТО. Такой вывод он сделал на том основании, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе его отсадили от генсека блока Йенса Столтенберга, рядом с которым, как правило, сидят гости мероприятия, и посадили на место для делегатов стран — членов альянса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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