Российских дипломатов никто изолировать не будет, ответила 2 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на реплику министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

«Карты, деньги, два ствола — всё как обычно. А пятым пунктом идет требование «изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях». Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет. Мир устал от гнета противозаконных санкций и болезненных амбиций узкой группы западных режимов», — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова также напомнила, что Россия 1 января приняла эстафету в БРИКС, объединении, которое теперь приросло на пять государств. Помимо активности в международном формате за рубежом, Россия будет проводить крупнейшие мероприятия на своей территории. Одно из них — Всемирный фестиваль молодежи 1–7 марта.

«А что касается международных организаций, то мы будем отстаивать в них не только свою позицию, но и бороться за сохранение буквы и духа этих структур, которые сегодня подвергаются варварскому нападению западных либеральных диктатур. Что касается двусторонних отношений, будем развивать их со всеми, кто уважает международно-правовые принципы и готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Заявление украинского министра Кулебы прозвучало на фоне ответной реакции Российских Вооруженных сил на террористические ракетные удары по мирным жителям города Белгорода. Он потребовал от мирового сообщества срочных действий и перечислил пять пунктов для «победы Украины»: системы ПВО, боевые беспилотники, ракеты дальнего действия, использование замороженных российских активов и изоляция российских дипломатов.

27 декабря Кулеба уже выступал с ярким заявлением на тему непременного членства Украины в НАТО. Такой вывод он сделал на том основании, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе его отсадили от генсека блока Йенса Столтенберга, рядом с которым, как правило, сидят гости мероприятия, и посадили на место для делегатов стран — членов альянса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.