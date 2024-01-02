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США разрешили ВСУ самостоятельно определять дальность ударов HIMARS

Посол Бринк: США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Oscar Gollaz
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Вашингтон разрешил командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно определять дальность нанесения ударов с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 2 января сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на посла США на Украине Бриджит Бринк.

Как отметила дипломат, американские власти намерены передать Киеву эти комплексы в ближайшее время.

При этом в настоящее время не поступало никакой информации о том, что Украине передадут снаряды для HIMARS, способные пролететь более 160 км. В качестве примера приводятся более дальнобойные версии ракет ATACMS.

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Ранее, 12 декабря, газета Politico написала, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США попросил передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Уточняется, что дальность ракет ATACMS в зависимости от модификации составляет 165 и 300 км.

В этот же день президент США Джо Байден по результатам встречи с Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн. Позже, в этот же день, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для артиллерии.

7 ноября сообщалось, что Байден обеспокоен тем, что ракеты дальнего действия ATACMS не помогут Киеву изменить баланс сил на поле боя. Автор статьи в The New York Times подчеркнул, что в настоящее время президент США вынужден «сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине», поскольку появилось ощущение того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно.

18 октября президент РФ Владимир Путин, поставки ATACMS Украине создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

До этого, 17 октября, Белый дом сообщил, что американская сторона осуществила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км. Также в этот день сообщалось, что Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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