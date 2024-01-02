Два человека пострадали в результате обстрела города Токмак

Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области. Об этом во вторник, 2 января, сообщили «Известиям» в оперативных службах.

Отмечается, что зафиксировано попадание в районе вышки сотовой связи. В результате обстрела пострадали два мирных жителя.

Ранее в этот день стало известно, что один мирный житель скончался и еще шестеро пострадали

после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Васильевки в Запорожской области. Уточняется, что украинские националисты вели обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по окраинам города.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.