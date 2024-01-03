Минобороны сообщило о новых героических подвигах военных ВС РФ

Минобороны России в среду, 3 января, рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО).

Как передали в ведомстве, капитан Анатолий Чернецкий в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских войск. В ходе выполнения задач Анатолий Чернецкий получил приказ на обеспечение проводной связи между взводными опорными пунктами на важном направлении, поскольку военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно применяли в ходе своих атак средства радиоэлектронной борьбы.

«Под непрерывным огнем артиллерии врага Анатолий совместно с группой протягивал полевую кабельную линию связи между взводными опорными пунктами», — передали в Минобороны.

В ходе очередного обстрела ВСУ, часть техники связи была повреждена и вышла из строя. Рискуя своей жизнью, капитан Чернецкий выдвинулся к поврежденным изделиям и восстановил их работоспособность.

Самоотверженные действия капитана Чернецкого позволили в ходе последующего масштабного наступления противника на данном участке местности обеспечить устойчивое взаимодействие подразделений на соседних опорных пунктах в сложной радиоэлектронной обстановке, что позволило обить все атаки ВСУ.

Также в Министерстве обороны РФ отметили действия гвардии старшего лейтенанта Алексея Бессуднова, который командовал расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Этот расчет под командованием Бессуднова действовал в окрестностях важного населенного пункта, выполнял боевую задачу по защите гражданской и военной инфраструктуры, промышленных объектов, позиций российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.

Украинские боевики, стремясь нанести максимальный урон объектам гражданской и военной инфраструктуры, предприняли попытку нанесения удара с воздуха с применением беспилотной авиации.

«Находясь на боевом дежурстве, Алексей, мгновенно сориентировавшись в ситуации, оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к выполнению боевых задач», — рассказали в ведомстве.

Радиолокационными средствами комплекса расчет обнаружил неопознанную цель, движущийся в направлении населенного пункта. Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов, и классифицировав воздушную цель как «чужую», Бессуднов выждал момент входа вражеского летательного аппарата в зону поражения, произвел захват и, применив ракетное вооружение, уничтожил вражеский БПЛА.

Своими профессиональными действиями боевой расчет под руководством гвардии старшего лейтенанта Алексея Бессуднова не допустил поражение важных объектов, а также гибели военнослужащих и гражданского населения.

Накануне, 2 января, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Как указали в оборонном ведомстве, удар был нанесен по ВПК, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Западом на Украину. Цель удара была достигнута, все цели поражены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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