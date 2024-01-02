Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах страны

Взрывы прозвучали в Снигиревке Николаевской области, в Богодухове Харьковской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом во вторник, 2 января, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Подробности произошедшего не приводятся.

В Минобороны РФ комментариев по этому поводу пока не давали.

Ранее в этот день мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения. Он отметил, что водоснабжение столицы Украины осуществляется в штатном режиме.

2 января сообщалось о серии взрывов в Киеве и о взрывах в Харьковской области. Отмечалось, что в столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрывы прогремели в Кропивинском районе Кировоградской области Украины. Кроме того, взрывы были слышны в Винницкой области Украины.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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