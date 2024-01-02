Около 100 рейсов отменены японскими авиакомпаниями после ЧП в токийском аэропорту
Около 100 рейсов отменены компаниями Japan Airlines и All Nippon Airways, в основном вылетающих и прибывающих в Токио, сообщил 2 января телеканал NHK.
Japan Airlines объявила об отмене 44 внутренних рейсов, вылетающих из аэропорта Токио 3 января, в основном это утренние вылеты. Кроме того, All Nippon Airways сообщила об отмене в общей сложности 54 рейсов, в том числе 49, вылетающих и прибывающих в столичный аэропорт, и пяти рейсов, вылетающих и прибывающих в другие воздушные гавани.
Планируется также отменить один международный рейс. Предполагается, что отмены затронут около 19 тыс. пассажиров Japan Airlines и All Nippon Airways. Обе авиакомпании заявили о вероятности отмены большего количества рейсов в будущем.
Пассажирский самолет загорелся в токийском аэропорту Ханэда во вторник, 2 января. Он следовал из Саппоро в Токио. При приземлении лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, вследствие чего у пассажирского лайнера загорелся двигатель. На его борту находились 367 пассажиров и 12 членов экипажа, которые были успешно эвакуированы.
На борту самолета береговой охраны находились шесть человек, один из них — капитан ведомства — получил ранения, однако их степень не сообщается. Состояние еще пяти членов экипажа также остается неизвестным.
Позже в Сети появились кадры из пассажирского самолета, где видно, что салон заволокло дымом, а левый двигатель охвачен огнем.