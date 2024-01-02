Около 100 рейсов отменены японскими авиакомпаниями после ЧП в токийском аэропорту

Около 100 рейсов отменены компаниями Japan Airlines и All Nippon Airways, в основном вылетающих и прибывающих в Токио, сообщил 2 января телеканал NHK.

Пассажирский самолет загорелся в токийском аэропорту Ханэда во вторник, 2 января. Он следовал из Саппоро в Токио. При приземлении лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, вследствие чего у пассажирского лайнера загорелся двигатель. На его борту находились 367 пассажиров и 12 членов экипажа, которые были успешно эвакуированы.

На борту самолета береговой охраны находились шесть человек, один из них — капитан ведомства — получил ранения, однако их степень не сообщается. Состояние еще пяти членов экипажа также остается неизвестным.