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Небольшое землетрясение магнитудой 1,7 произошло в Нью-Йорке

ABC: в Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 1,7
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Фото: REUTERS/Jeenah Moon
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Землетрясение магнитудой 1,7 произошло утром во вторник в Нью-Йорке, сообщил 2 января телеканал ABC со ссылкой на геологическую службу США.

Ранее в этот день жители острова Рузвельта рассказали, что ранним утром ощущались взрывы и толчки в этом районе. После этого отключилось электричество.

По данным специалистов, землетрясение произошло на острове Рузвельта и прилегающих районах, включая Асторию и Верхний Ист-Сайд. Сообщений о повреждениях или пострадавших не поступало.

«Это было похоже на взрыв, звук был такой, будто взорвалась бомба. Здание тряслось, это разбудило нас. Мы позвонили вниз, и они сказали, что это произошло со всеми четырьмя зданиями», — рассказал журналистам местный житель.

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По его словам, после тряски в зданиях выключили электричества, не работали лифты, уточняет «Газета.Ru». Люди стали покидать свои дома.

Подземные толчки были зафиксированы в 05:45 (13:45 мск), очаг залегал в 700 м к северо-востоку от Астории, на глубине 5 км. Изначально к месту ЧП прибыли полицейские, затем — пожарные и сотрудники энергокомпании Con Edison.

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