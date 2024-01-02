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Консул РФ назвал электрозамыкание причиной взрывов в Нью-Йорке

Консул РФ Захаров: взрывы в Нью-Йорке произошли из-за электрозамыкания
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Фото: соцсети
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Взрывы, якобы произошедшие на острове Рузвельт в Нью-Йорке, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях. Об этом 2 января рассказал генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров со ссылкой на местные экстренные службы.

«Местные службы экстренного реагирования сообщили о том, что, скорее всего, это было связано с неполадками в электросети, неполадками на подстанциях, ввиду чего подача электроэнергии была прекращена на некоторое время», — цитирует его «РИА Новости».

Произошедшее он назвал техногенным происшествием.

Утром во вторник жители острова Рузвельт в Нью-Йорке пожаловались в экстренные службы на звуки взрывов. Местные жители отметили, что произошли «три толчка, сотрясающие дома». Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники энергокомпании Con Edison.

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