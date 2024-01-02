Украина отказалась брать деньги от МОК после допуска россиян

Национальный олимпийский комитет Украины отказался брать деньги от Международного олимпийского комитета (МОК) после допуска российских и белорусских спортсменов. Об этом 2 января заявил глава организации Вадим Гутцайт.

«Когда они были допущены к международным соревнованиям, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК. Это будет как-то дико. Это будет вопрос торгов. И все меня поддержали», — заявил он порталу Tribuna.com.

Гутцайт отметил, что подготовку украинских спортсменов обеспечивают правительство страны и министерство финансов.

Ранее, 23 декабря, глава МОК Томас Бах призвал Киев не наказывать спортсменов бойкотом Олимпийских игр 2024 года в Париже. Он указал, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов не удовлетворило в полной мере ни одну из сторон конфликта. В связи с этим Бах считает, что МОК нашел сбалансированное решение.

9 декабря депутат Верховной рады Жан Беленюк также заявил, что бойкот не имеет практического смысла. Спортсмены лишь потеряют возможность одерживать победы.

МОК 8 декабря допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности РФ и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. В свою очередь, Национальный олимпийский комитет Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.