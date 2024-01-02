Посол СССР в странах Африки Тер-Газарянц скончался в возрасте 100 лет
Советский дипломат Григорий Тер-Газарянц скончался в возрасте 100 лет. Об этом 2 января сообщил источник «Известий».
Тело государственного деятеля обнаружила 31 декабря его дочь в квартире на улице Малая Полянка в Москве.
Тер-Газарянц начинал карьеру в партийных органах Армянской ССР. С 1973-го по 1981 годы он был чрезвычайным и полномочным послом СССР в Сенегале и Гамбии по совместительству, а затем в течение восьми лет занимал аналогичную должность в Зимбабве.
С 1987-го по 2004 годы Тер-Газарянц входил в руководство Всесоюзного агентства по охране авторских прав, а затем Российского авторского общества.