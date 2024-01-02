СБУ заявила о демонтаже снимавших работу ПВО веб-камер в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) демонтировала веб-камеры, которые снимали работу противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве.

«Служба безопасности по горячим следам установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева», — говорится в сообщении в Telegram 2 января.

Всего было заблокировано около 10 тыс. камер. СБУ призвала прекратить онлайн-трансляции и сообщать об обнаруженных случаях стриминга с видеоустройств.

2 января сообщалось о серии взрывов в Киеве и Харьковской области. В столице Украины сработала система ПВО. Также взрывы прогремели в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения.

В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.