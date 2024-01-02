Нарколог рассказал о времени вывода алкоголя из организма

У взрослого здорового мужчины в возрасте до 60 лет и весом 100 кг около 20 г спирта выводится из организма за полтора часа. Об этом 2 января в беседе с «Газетой.Ru» рассказал нарколог, главный врач «Клиники доктора Исаева» Даниил Петров.

По его словам, крепость выпитого алкоголя не имеет особого значения, потому что время на выведение алкоголя рассчитывается из количества чистого спирта.

«Например, считается, что в бутылке объемом 0,5 л пива четырехпроцентной крепости содержится 20 г чистого спирта. Соответственно, таким же образом можно пересчитывать алкоголь любой крепости на чистый спирт», — пояснил врач.

Петров отметил, что от шести до 12 часов из организма будут выводиться 100 мл крепкого алкогольного напитка вроде водки или коньяка. Кружка пива выветрится за два часа.

У женщин алкоголь выводится дольше, потому что в их организме на 10% больше воды, отметил нарколог. Если человек старше 60 лет, страдает от ожирения, диабета или проблем с печенью, то алкоголь также задержится в организме.

«Предположим, что мужчина массой 100 кг выпьет бутылку водки. 500 граммов водки равняются 200 г чистого спирта. Выведение его из организма займет 17–19 часов. Если то же самое проделает женщина, то нужно прибавить еще как минимум 10% — получится около 21 часа», — объяснил специалист.

Он посоветовал автолюбителям отказаться от поездки на следующий день после употребления крепкого алкоголя. Это поможет не лишиться водительских прав.

В конце декабря директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко рассказала «Известиям», что алкогольное опьянение — это интоксикация с разнообразными неврологическими и психосоматическими расстройствами, поэтому безопасной для здоровья дозы алкоголя не бывает.