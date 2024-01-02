Более 10 человек пострадали в результате аварии в аэропорту Токио

14 пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании JAL получили ранения в результате столкновения лайнера с военно-транспортным судном береговой охраны Японии в аэропорту Токио. Об этом 2 января сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные токийской пожарной службы.

Четверо пострадавших в возрасте от 10 до 30 лет доставлены в больницу. Двум из них потребовалась медпомощь из-за отравления дымом, их жизни ничего не угрожает, травмы двух других пострадавших были признаны легкими.

«Травмы остальных 10 человек были оценены как легкие, каждый из них самостоятельно обратился в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В этот день, 2 января, в токийском аэропорту Ханэда пассажирский лайнер авиакомпании JAL сразу после приземления столкнулся с самолетом береговой охраны Японии MA722, вследствие чего у первого загорелся двигатель. На борту рейса из Саппоро в Токио находились 367 пассажиров и 12 членов экипажа, они были эвакуированы.

На борту самолета береговой охраны Японии находились шесть человек, пятеро из них погибли. Шестой член экипажа, капитан воздушного судна, катапультировался, но получил травмы, подробности его состояния не сообщаются.

Позже в Сети появились кадры из пассажирского самолета, где видно, что салон заволокло дымом, а левый двигатель охвачен огнем.