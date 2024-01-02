Один человек погиб при обстреле Васильевки в Запорожской области

Один человек погиб при обстреле Васильевки в Запорожской области

2024-01-02T18:28:41+03:00

2024-01-02T18:28:41+03:00

2024-01-02T18:28:41+03:00

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