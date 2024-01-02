Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле ВСУ Васильевки
Один мирный житель скончался и еще шестеро пострадали в результате обстрела со стороны Украины Васильевки в Запорожской области. Об этом 2 января сообщили «Известиям» в оперативных службах.
Погибшей оказалась женщина.
Обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по окраинам города. Были зафиксированы попадания по «Даче Попова», повреждено несколько частых домов.
Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пятеро человек, по предварительной информации, один мужчина погиб. Над городом средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито восемь воздушных целей.
До этого, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. В результате ударов погибли 25 человек, пять из которых дети. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек. 45 из них остаются в больницах Белгорода, 25 — в Москве.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными в госпитале имени Вишневского в первый день года назвал атаку на Белгород террористическим актом. Он пояснил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.