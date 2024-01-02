CBS News сообщил о серии взрывов в Нью-Йорке

Жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке утром 2 января пожаловались на звуки взрывов. В ситуации разбираются сотрудники энергетических служб, сообщает телеканал CBS News.

Очевидцы позвонили в службу экстренной помощи около 5:50 (13:59 мск), после того как почувствовали «три толчка, сотрясающие дома». Звуки были похожи на взрывы.

О пострадавших информация не приводится, на месте ЧП работают подразделения пожарных. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники энергокомпании Con Edison.

Ранее, 4 декабря, в США один человек погиб при взрыве жилого дома в пригороде Вашингтона в округе Арлингтон. Полицейские попытались попасть в здание с ордером на обыск, после чего один из подозреваемых открыл стрельбу, после чего последовал взрыв.