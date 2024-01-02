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Жога: генерал-майору Фролову присвоили звание Героя России посмертно

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Президент РФ Владимир Путин наградил генерал-майора Владимира Фролова званием Героя России посмертно, сообщил 2 января председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога.

«25 декабря указом президента Российской Федерации Владимира Путина званием Героя России посмертно награжден генерал-майор Фролов Владимир Петрович», — написал он в Telegram-канале.

Фролов служил заместителем командующего 8-й армии и героически погиб в марте 2022 года, уточнил Жога. Как рассказали пленные морпехи Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время ожесточенных столкновений генерал-майор принял бой вместе с товарищами. Украинские боевики хотели взять его в плен живым, однако Фролов не сдался и дал отпор. Его убил украинский снайпер.

«Дали команду снайперу его снять, чтоб он нас всех не убил, ведь он стоял до конца», — процитировал Жога одного из украинских пленных.

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Пленные боевики показали российским военным место захоронения Фролова, генерал-майора перезахоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где с ним смогли проститься его родные и товарищи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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