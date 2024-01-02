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Минобороны сообщило об успешных ударах по объектам ВПК Украины

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Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, поставленные задачи выполнены. Об этом 2 января в своем Telegram-канале сообщило российское Министерство обороны.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами», — отметили в военном ведомстве.

Цель удара достигнута, поражены все цели.

Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Ликвидированы 34 беспилотника украинских боевиков в ряде населенных пунктов ЛНР и ДНР.

Ранее, 29 декабря, оборонное ведомство РФ сообщило, что российские силы в период с 23 по 29 декабря нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины. Все цели были поражены.

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Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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