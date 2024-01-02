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Подросток замерз насмерть в Измайловском парке в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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В Измайловском парке в Москве насмерть замерз 16-летний подросток. Об этом 2 января сообщил источник «Известий».

«Тело 16-летнего юноши обнаружили днем 1 января на территории Измайловского парка. Замерзший труп школьника лежал на пересечении Главной аллеи и Первомайской улицы», — рассказал он.

Родители подростка рассказали, что он вышел из дома 31 декабря и не вернулся домой к Новому году. На звонки он не отвечал. Юноша учился в одном из московских лицеев.

В связи со смертью подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). На его ногах были обнаружены мелкие раны.

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Ранее, 4 декабря, в Москве обнаружили тело мужчины, которое пролежало в сугробе два дня. Мужчина умер от переохлаждения под мостом на пересечении Варшавского шоссе и ЦКАД. Труп случайно нашла пассажирка проезжавшего мимо автобуса.

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