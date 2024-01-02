Уэйна Руни уволили с поста главного тренера английского «Бирмингема»

Экс-нападающего английской сборной по футболу Уэйна Руни уволили с поста главного тренера «Бирмингема». Об этом 2 января сообщает пресс-служба клуба.

«К сожалению, время, проведенное Уэйном с нами, прошло не так, как планировалось, и мы решили двигаться в другом направлении. Поиск преемника начинается немедленно, и мы сообщим сторонникам, когда у нас появятся новые новости», — приводит пресс-служба заявление главного исполнительного директора ФК Гарри Кука.

Теперь исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Стив Спунер.

В настоящее время «Бирмингем» расположен на 20-м месте турнирной таблицы Чемпионшипа. У клуба насчитывается 28 очков в 26 играх сезона.

Руни 38 лет. Он возглавлял английский клуб с октября 2023-го. Контракт был подписан 3,5 года. Под его руководством за 15 матчей команда победила дважды.