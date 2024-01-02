В Росавиации заявили о заинтересованности 60 аэропортов в системах подавления БПЛА

Около 60 аэропортов России проявили заинтересованность в установке средств радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 2 января заявил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров во время проверки работы аэропорта Шереметьево.

Также он сообщил об установке таких систем в 31 аэродроме до 2030 года.

«В рамках федерального проекта, утвержденного председателем правительства, до 2030 года планируется оснастить системами обнаружения и подавления дронов 31 аэродром в рамках средств федерального бюджета», — рассказал чиновник.

Более того, 30 аэродромов готовы осуществить установку систем за счет внутренних средств, а не федерального бюджета, уточнил Ядров.

Ранее, 14 декабря, МВД России утвердило порядок принятия решения об уничтожении беспилотных аппаратов. Документ определяет, кто может принимать решения об уничтожении воздушных, подводных, надводных аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов.

В этот же день на сайте госзакупок была обновлена карточка с информацией о том, что аэропорт Внуково заказал устройства обнаружения и подавления беспилотников. Согласно опубликованной информации, приобретаемая техника — китайского производства. Сумма закупки составила почти 30 млн рублей.

В ноябре аэропорт Шереметьево установил радиолокационный комплекс обнаружения и подавления БПЛА «ЕНОТ-СД». Система была представлена 14 ноября на стенде авиагавани на форуме «Транспортная неделя 2023». Уточняется, что в целях повышения эффективности комплекс будет использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» с использованием искусственного интеллекта, не имеющее аналогов.