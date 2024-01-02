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В Росавиации заявили о заинтересованности 60 аэропортов в системах подавления БПЛА

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Около 60 аэропортов России проявили заинтересованность в установке средств радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 2 января заявил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров во время проверки работы аэропорта Шереметьево.

Также он сообщил об установке таких систем в 31 аэродроме до 2030 года.

«В рамках федерального проекта, утвержденного председателем правительства, до 2030 года планируется оснастить системами обнаружения и подавления дронов 31 аэродром в рамках средств федерального бюджета», — рассказал чиновник.

Более того, 30 аэродромов готовы осуществить установку систем за счет внутренних средств, а не федерального бюджета, уточнил Ядров.

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Ранее, 14 декабря, МВД России утвердило порядок принятия решения об уничтожении беспилотных аппаратов. Документ определяет, кто может принимать решения об уничтожении воздушных, подводных, надводных аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов.

В этот же день на сайте госзакупок была обновлена карточка с информацией о том, что аэропорт Внуково заказал устройства обнаружения и подавления беспилотников. Согласно опубликованной информации, приобретаемая техника — китайского производства. Сумма закупки составила почти 30 млн рублей.

В ноябре аэропорт Шереметьево установил радиолокационный комплекс обнаружения и подавления БПЛА «ЕНОТ-СД». Система была представлена 14 ноября на стенде авиагавани на форуме «Транспортная неделя 2023». Уточняется, что в целях повышения эффективности комплекс будет использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» с использованием искусственного интеллекта, не имеющее аналогов.

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